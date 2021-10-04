Разумков о законе об олигархах: я должен подписать исключительно то, что проголосовано в зале Рады

Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета 4 октября, передает Еспресо.TV.

"Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат ВР, понимая, что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах ВР, это уже подлог. Но это уже другое законодательство. То, что вам что-то не нравится или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедурой в зале ВР - это проблемы комитета. Комитет не Рада ", - отметил глава ВР.

Разумков отметил, что по решению Конституционного суда, глава ВР должен подписывать исключительно то, что было проголосовано в зале.

"Решение принимает украинский парламент. И за то, за что голосует украинский парламент, я как спикер должен подписать. Это решение Конституционного суда. Вы можете поднять и посмотреть. Подписывается только то, что проголосовано в зале. Те правки, которые ставились на голосование, те , которые ставились на отклонение или в редакции, которая осталась в комитете. Их должно быть три. Когда вы в пятницу рассказываете, что что-то лежит в аппарате ВР - поднимите свой комитет, в который в четверг была направлена соответствующая справка, где были замечания профильных управлений ВРУ. Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его. Но все здесь говорят: как они очень быстро хотят, чтобы это и закон был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановлений об отмене решения ВР? Ни одна. В том числе и фракция монобольшинства. Тех предложений, которые от вас поступили. Ибо мы не спешим по этому закону. Давайте говорить правду. А то у нас она какая-то однобокая ", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

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