Разумков о нападении на Шефира: можно расценивать как давление на ОПУ, но не следует связывать с борьбой против олигархов
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира не надо связывать с деолигархизацией
Об этом передает Укринформ .
"Это беспрецедентный случай. Такие вещи - позорные ... Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление, и тут важно, кто его совершил - богатый человек, бедный человек или какие-то преступные элементы. Здесь важно, чтобы правоохранительные органы ... максимально эффективно и профессионально отработали и нашли и исполнителей, и заказчиков ", - отметил он.
Разумков говорит, что некоторые из коллег заблаговременно "пытаются навешивать ярлыки".
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По его словам, не стоит покушение связывать и с "антиолигархическим" законопроектом.
"Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошел или не пошел в отдельно взятый промежуток времени", - сказал спикер.
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