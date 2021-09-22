Разумков о нападении на Шефира: можно расценивать как давление на ОПУ, но не следует связывать с борьбой против олигархов

Об этом передает Укринформ .

"Это беспрецедентный случай. Такие вещи - позорные ... Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление, и тут важно, кто его совершил - богатый человек, бедный человек или какие-то преступные элементы. Здесь важно, чтобы правоохранительные органы ... максимально эффективно и профессионально отработали и нашли и исполнителей, и заказчиков ", - отметил он.

Разумков говорит, что некоторые из коллег заблаговременно "пытаются навешивать ярлыки".



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"Это очень плохая тенденция, и точно к ней прибегать не стоит. То, что это можно расценивать как давление на Офис, на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича (Шефира, - ред.), - точно. Хорошо, что закончилось так, что только ранен человек и все остались в живых ", - подчеркнул он. По его словам, не стоит покушение связывать и с "антиолигархическим" законопроектом. "Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошел или не пошел в отдельно взятый промежуток времени", - сказал спикер. Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

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