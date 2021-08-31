Разумков не знает, состоится ли заседание СНБО 3 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .



Разумков добавил, что если заседание все-таки состоится, он хотел бы увидеть его повестку дня.



"По состоянию на утро (31 августа) информации о пятничном заседание СНБО нет, равно как и повестки дня. Пользуясь случаем, если оно будет в пятницу, хотелось бы увидеть перечень вопросов, потому что важно понимать, по каким вопросам ты принимаешь то или иное решение ", - сказал глава ВР.

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