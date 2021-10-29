Разумков не исключил, что офшорный скандал с Зеленским и "Кварталом 95" будет иметь продолжение

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.



"Я не услышал ответа ни от одного представителя Офиса президента: эти офшоры сейчас есть или нет? Деньги, которые туда перечислялись, - за что это было сделано? В данном случае это бьет не по отдельным представителям власти, а по целому государству. Если такой негативный шлейф будет падать на президента, его окружение, - это создает отрицательный имидж для всей Украины", – сказал Разумков.



В фильме-расследовании Следствие.Инфо Офшор 95, снятом по материалам Pandora Рapers, говорится, что бизнес-структуры Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. Для этого был открыт ряд офшорных компаний, которыми, кроме Зеленского, владели его партнеры из "Квартала 95". Один из них Сергей Шефир, работающий сейчас первым помощником президента. Другой - Иван Баканов, нынешний глава СБУ.



Начиная с 2012 года офшоры владельцев и основателей "Квартала 95" якобы получили более $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.



Также, согласно данным расследования, на эти офшорные компании оформлены квартиры в Лондоне общей стоимостью около 7,5 млн долларов. Две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира. Одна из них - в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221 В на Baker Street (музей Шерлока Холмса). Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составила около 3 миллионов долларов.



Другая лондонская квартира, которой владеет фирма Шефира, расположена в здании Clarence Gate Gardens, в нескольких шагах от первой. В 2016 году она обошлась в $2,1 млн.



Третья квартира через офшорные фирмы принадлежит кварталовцу Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки – свыше $2,3 млн.