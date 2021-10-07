Разумков не исключает, что Кличко могут уволить из должности головы КГГА

Об этом он заявил во время брифинга 7 октября, передает Еспресо.TV.



"Кличко, да. Кличко может быть следующим (кого уберут с должности - ред.)", - заявил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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