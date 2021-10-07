Разумков не исключает, что Кличко могут уволить из должности головы КГГА
Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что Виталия Кличко могут уволить из должности головы КГГА
Об этом он заявил во время брифинга 7 октября, передает Еспресо.TV.
"Кличко, да. Кличко может быть следующим (кого уберут с должности - ред.)", - заявил Разумков.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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