Разумков назвал вызовы, которые правительство должно учесть в проекте госбюджета-2022
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вызовы, которые Кабинет министров должен учесть в проекте государственного бюджета на 2022 год
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году - это и война, прежде всего, и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ ... Это и инфраструктурные проекты, и COVID-19, к сожалению он также никуда не девается ... Мы, как армия, должны быть готовы к любым вызовам и быстро реагировать на них ", - цитирует агентство слова Разумкова.
Голова парламента также выразил уверенность, что Кабмин своевременно, до 15 сентября, утвердит проект госбюджета на 2022 и передаст его в Верховную Раду.
Он также добавил, что только проект бюджета поступит в Верховную Раду, над ним начнут работать профильные комитеты, которые уже готовы к этому.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя утвердит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022" и передаст его в Верховную Раду.
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