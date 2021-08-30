Разумков назвал вызовы, которые правительство должно учесть в проекте госбюджета-2022

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году - это и война, прежде всего, и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ ... Это и инфраструктурные проекты, и COVID-19, к сожалению он также никуда не девается ... Мы, как армия, должны быть готовы к любым вызовам и быстро реагировать на них ", - цитирует агентство слова Разумкова.



Голова парламента также выразил уверенность, что Кабмин своевременно, до 15 сентября, утвердит проект госбюджета на 2022 и передаст его в Верховную Раду.



Он также добавил, что только проект бюджета поступит в Верховную Раду, над ним начнут работать профильные комитеты, которые уже готовы к этому.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя утвердит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022" и передаст его в Верховную Раду.