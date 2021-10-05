Разумков может сидеть на своем месте в Раде, но как внефракционный нардеп, - Корниенко
Председатель партии "СН" Александр Корниенко заявил, что после отстранения от ведения заседаний председатель ВР Дмитрий Разумков может сидеть на своем месте в Раде, но как внефракционный нардеп
Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, Есперсо.TV.
"Отстранение от ведения не отнимает место. Я думаю, что он может сидеть на своем месте, но просто участвовать в заседании, как внефракционный народный депутат. Голосовать. Братья слово", - весит он.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
- 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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