Разумков может сидеть на своем месте в Раде, но как внефракционный нардеп, - Корниенко

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, Есперсо.TV.

"Отстранение от ведения не отнимает место. Я думаю, что он может сидеть на своем месте, но просто участвовать в заседании, как внефракционный народный депутат. Голосовать. Братья слово", - весит он.

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