Разумков и Гетманцев поспорили из-за места для председательствующего на заседании
При рассмотрении вопроса отставки с должности головы ВР Дмитрий Разумков и нардеп Данил Гетманцев поспорили из-за места для председательствующего
Об этом передает Еспресо.TV.
"Далее передаю слово Гетманцеву Даниилу Александровичу. Даниил Александрович, трибуна будет занята, поэтому с места все же", - заявил Разумков.
На что Гетманцев встал и занял место вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, уступившего свое место.
"Дмитрий Александрович наверняка знает, что вести заседание спиной к залу недостаточно удобно и, наверное, невозможно", - заявил Гетманцев.
В свою очередь, Разумков отметил: "Там еще один есть. Могли там занять".
На что Гетманцев заявил: "Хочу попутно напомнить, что председательствующий предоставляет слово на этом заседании".
- Как известно, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное