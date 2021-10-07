Разумков и Гетманцев поспорили из-за места для председательствующего на заседании

Об этом передает Еспресо.TV.

"Далее передаю слово Гетманцеву Даниилу Александровичу. Даниил Александрович, трибуна будет занята, поэтому с места все же", - заявил Разумков.

На что Гетманцев встал и занял место вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, уступившего свое место.

"Дмитрий Александрович наверняка знает, что вести заседание спиной к залу недостаточно удобно и, наверное, невозможно", - заявил Гетманцев.

В свою очередь, Разумков отметил: "Там еще один есть. Могли там занять".

На что Гетманцев заявил: "Хочу попутно напомнить, что председательствующий предоставляет слово на этом заседании".





Как известно, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb