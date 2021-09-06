Разумков: Для журналистов частично откроют кулуары на втором этаже Рады

Об этом во время брифинга 6 сентября сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"За этот год мы смогли увидеть, сколько на самом деле СМИ освещают деятельность ВРУ. Работала и рабочая группа по этому поводу. И мы договаривались, что будем менять деятельность по отношению к кулуарам, до второго этажа. Я думаю, что с завтрашнего дня часть кулуаров будет открыта для журналистов. Будут ограничения по количеству: так, как работают на балконе, так будут работать и на втором этаже. Продолжает работать пресс-центр на третьем этаже, я надеюсь, что мы его сделаем еще более качественным через некоторое время ", - сказал он.

Разумков добавил, что будут определенные ограничения по количеству корреспондентов. По его словам, в Раде аккредитовано около 3000 журналистов, а реально работают в этом направлении лишь около сотни.

"Думаю, что сможем обработать тот механизм, который будет удобным и для журналистов, и для работы Совета, и будет действительно способствовать свободе слова", - отметил глава парламента.

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