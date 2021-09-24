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Разумков: Данные олигархов в спецреестр будет вносить НАПК

24 сентября, 2021 пятница
10:51
Общество Дмитрий Разумков

Национальное агентство по предупреждению коррупции по обращению специальной комиссии будет вносить данные об олигархах в соответствующий реестр

Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков в Facebook .

По его словам, такие полномочия для НАПК позволило принятие спецправки.

"Благодарю и комитет, и Верховную Раду Украины, которая поддержала мою с коллегами правку за номером 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов", - отметил Разумков.

  • Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.
  • Впоследствии стало известно, что нардепы планируют переголосовать закон о деолигархизации из-за трех правок, которые противоречат друг другу.

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олигархи
НАПК
Дмитрий Разумков
новости Украины
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