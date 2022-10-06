Разрывает коллективные ограничения личной памяти: объявили лауреата Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе в 2022 году присудили французской писательнице Анне Эрно
Об этом сообщается в официальном Twitter премии.
В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в течение которой объявляют имена лауреатов престижной награды. Нобелевскую премию по литературе получит французская писательница Анни Эрно.
Как отметили в Нобелевском комитете, премию присудили "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".
Пока с Анни Эрно еще не смогли связаться по телефону, но надеются сделать это в ближайшее время. Среди номинантов на премию по литературе этого года был украинский писатель, общественный активист Сергей Жадан.
- 3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.
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- Завтра, 6 октября, станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу присудят Нобелевскую премию мира.
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