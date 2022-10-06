Об этом сообщается в официальном Twitter премии.

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в течение которой объявляют имена лауреатов престижной награды. Нобелевскую премию по литературе получит французская писательница Анни Эрно.

Как отметили в Нобелевском комитете, премию присудили "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".

Пока с Анни Эрно еще не смогли связаться по телефону, но надеются сделать это в ближайшее время. Среди номинантов на премию по литературе этого года был украинский писатель, общественный активист Сергей Жадан.

3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.

Уже объявили, что Нобелевскую премию по медицине получил учёный за открытие в области эволюции человека

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие квантовой информации

Завтра, 6 октября, станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу присудят Нобелевскую премию мира.

На премию мира выдвинули президента Украины Владимира Зеленского. Его считают фаворитом нынешней премии

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb