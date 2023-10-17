Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, передает Укринформ .

Объединенная правица (коалиция во главе с властной "Право и справедливость") лидирует с 36,03%, оппозиционная Гражданская коалиция сократила разрыв – сейчас у них 30,12% голосов избирателей.

Кроме того, в Сейма попадают коалиция "Третий путь" - 14,44%, "Новая Левица" - 8,46% и националистическая "Конфедерация" - 7,17%.