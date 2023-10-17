Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
Данные с 95,65% участков свидетельствуют о том, что на выборах в Сейма в Польше побеждает Объединенная правица, но отрыв от оппозиционной коалиции значительно сократился
Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, передает Укринформ .
Объединенная правица (коалиция во главе с властной "Право и справедливость") лидирует с 36,03%, оппозиционная Гражданская коалиция сократила разрыв – сейчас у них 30,12% голосов избирателей.
Кроме того, в Сейма попадают коалиция "Третий путь" - 14,44%, "Новая Левица" - 8,46% и националистическая "Конфедерация" - 7,17%.
- Блок "Третий путь", занимающий третье место по предварительным результатам парламентских выборов в Польше, заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость" ("ПиС").
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