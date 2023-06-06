Об этом в эфире Эспрессо заявил энергетический эксперт и эколог Станислав Игнатьев.

"Последствия экологические просто катастрофичны. Были разрушены уникальные ландшафтные системы всего устья Днепра - это уникальные места, которые смыла вода и это места гнездования редких птиц, прилетных птиц. Я уже не говорю о животных, которые не могли мигрировать. По данным Укргидроэнерго, около 150 тонн горюче-смазочных материалов было на дамбе - это трансформаторная смазка, смазка, которая была в приводах, резервная смазка. Оно смылось и накапливается в грунтах и воде и выносится в акваторию Черного моря", - рассказал он.