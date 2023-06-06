Разрушены уникальные ландшафтные системы всего устья Днепра, места гнездования редких птиц и миграции животных, - эколог о подрыве Россией Каховской ГЭС
Экологические последствия подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области просто катастрофические
Об этом в эфире Эспрессо заявил энергетический эксперт и эколог Станислав Игнатьев.
"Последствия экологические просто катастрофичны. Были разрушены уникальные ландшафтные системы всего устья Днепра - это уникальные места, которые смыла вода и это места гнездования редких птиц, прилетных птиц. Я уже не говорю о животных, которые не могли мигрировать. По данным Укргидроэнерго, около 150 тонн горюче-смазочных материалов было на дамбе - это трансформаторная смазка, смазка, которая была в приводах, резервная смазка. Оно смылось и накапливается в грунтах и воде и выносится в акваторию Черного моря", - рассказал он.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
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