Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень

Об этом пишет мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение месяца боев 8651 городской объект поврежден поверхностно, 2738 объектов разрушены частично и еще 885 объектов полностью разрушены.

8 мая глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень.

Также 11 мая Ирпень посетила посол Великобритании в Украине посетила Ирпень.

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