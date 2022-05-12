English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень

Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень

12 мая, 2022 четверг
14:53
война с Россией

За время оккупации и боев за город российские войска разрушили более 70% жилищного сектора и гражданской инфраструктуры в Ирпене

Об этом пишет мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение месяца боев 8651 городской объект поврежден поверхностно, 2738 объектов разрушены частично и еще 885 объектов полностью разрушены.

  • 8 мая глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень.
  • Также 11 мая Ирпень посетила посол Великобритании в Украине посетила Ирпень.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ирпень
Читайте также:
Пентагон
12 мая, 2022 четверг
США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - Washington Post
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Путин отстранил разведчиков ФСБ от участия в войне из-за провалов в Украине, - The Times
Путін капут
11 мая, 2022 среда
Капитуляцию России будет подписывать не Путин, – экс-нардеп Стецькив
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.03
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
15:09
"Села" для беженцев и выплаты для принимающих семей. Власти Брюсселя обнародовали планы по поводу украинцев в Бельгии
15:05
Binance
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян
14:59
На Черниговщине начали сносить монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и РФ
14:56
Эксклюзив
Важно, чтобы Украина никогда не согласилась на признание оккупированных территорий, – журналист Цымбалюк
14:52
Азовсталь
Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров
14:43
Рада утвердила приказ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
14:37
ПриватБанк предупредил о проблемах при входе в Приват24
14:27
Эксклюзив
Дмитрий Песков очень хорошо рекламирует НАТО для Финляндии, Швеции и Украины, – журналист Цымбалюк
14:24
Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые
14:20
"Обе стороны готовы к длительной войне": эксперты NBC News о дальнейшем ходе вторжения России в Украину
14:12
В Луганской области в Попаснянскую общину завезли гумпомощь и эвакуировали оттуда женщину
14:08
Путин должен смириться с тем, что в итоге он проиграл – министр обороны Великобритании
14:08
Университеты Бельгии предлагают языковые курсы для студентов из Украины
13:59
Артема Сытника назначили заместителем главы НАПК
13:48
Оккупанты вывезли на территорию РФ 2 тыс. украинских детей, - Денисова
13:42
В Тростянце на Сумщине трактор взорвался на российской мине: один человек получил контузию
13:40
Wizz Air
Wizz Air предоставляет 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев
13:39
Второй полуфинал "Евровидения": где и когда смотреть, список участников
13:35
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Безнаказанность виновных в депортации народов возвращается новым геноцидом, - глава Меджлиса Чубаров
13:30
Сбербанк
СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЭБ.РФ
13:22
Обновлено
Метро Киева возобновило движение по красной ветке
13:08
Мошенники рассылают фейковый чат-бот
13:07
В Хорватию прибыло более 17 тыс. беженцев из Украины, 85% из них – женщины и дети
13:03
Российские пропагандисты теряют аудиторию, - Стратком
13:02
"Старый маразматик": разведка перехватила разговор, в котором оккупант делится впечатлениями от речи Путина 9 мая
12:56
Медиасообщество призвало отстранить пророссийских ведущих от участия в нацмарафонах
12:55
Эксклюзив
Марк Фейгин
Геноцид украинцев в Буче и просмотр видеоконтента Шария - взаимосвязаны, - Марк Фейгин
12:51
Большинство действий российских военных в Украине можно квалифицировать как военные преступления, - Верховный комиссар ООН по правам человека Бачелет
12:46
"Накачка Украины оружием повышает вероятность прямого конфликта НАТО с Россией": Медведев снова пугает мир ядерной войной
12:45
Украинские беженцы в России сообщают о допросах, задержаниях и других преступлениях,- The Washington Post
12:40
Эксклюзив
Проблемы с поставками немецкого оружия - это позорная ситуация для Германии, - немецкий политолог Умланд
12:31
Минцифра откроет в Варшаве центр Дия.Бизнес для переселенцев
12:28
Россия не имеет возможности полноценно восстановить боеспособность своих подразделений, - украинская разведка
12:24
Эксклюзив
Киев
Путин будет искать возможности для возобновления наступления на Киев, - политолог Кулик
12:22
В Харьковской области российский снаряд перебил газопровод: 17,5 тыс. потребителей остались без газа
12:21
Обновлено
Оккупанты нанесли авиаудары по школам в Новгород-Северском, есть погибшие и раненые
12:19
Нафтогаз
Нафтогаз автоматически продлит договоры, зафиксировав цену газа для потребителей на уровне 7,96 грн
12:04
Российские военные похищают украинских активистов в оккупированной Попасной, - Гайдай
12:02
В центре Запорожья мужчина планировал теракт. СБУ изъяла костыль, набитый взрывчаткой, гвоздями и болтами
12:00
Эксклюзив
Молдове нужно держаться Украины, ведь украинцы защищают ее от агрессии Путина, - Климкин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV