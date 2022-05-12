Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень
За время оккупации и боев за город российские войска разрушили более 70% жилищного сектора и гражданской инфраструктуры в Ирпене
Об этом пишет мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.
По его словам, в течение месяца боев 8651 городской объект поврежден поверхностно, 2738 объектов разрушены частично и еще 885 объектов полностью разрушены.
- 8 мая глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень.
- Также 11 мая Ирпень посетила посол Великобритании в Украине посетила Ирпень.
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