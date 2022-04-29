Разрушены Ирпень, Буча, Мариуполь: в конгрессе США открыли фотовыставку украинских городов, пострадавших от оккупантов
В когрессе США 28 апреля открыли выставку из десятков фотографий Мариуполя, Бучи, Ирпеня и других городов Украины, разрушенных россиянами
Об этом пишет Укринформ.
Выставку открыли спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. По словам Нэнси Пелоси, эти фото – свидетельство тяжелого периода, который переживает Украина. Она отметила, что украинцы героически сопротивляются россиянам и мужественно выдерживают жестокую войну.
"Нам говорили, что у россиян гораздо больше огневой мощи… Но по уровню мотивации украинцы их далеко опережают, и эти фотографии являются свидетельством этого", - подчеркнула спикер палаты представителей.
По ее словам, конгресс США прилагает усилия для поддержки Украины, в частности, приняв законопроект о ленд-лизе.
Оксана Маркарова поблагодарила правительство и конгресс США за помощь, отметив ее важность для Украины. Она добавила, что хотела бы, чтобы эти фотографии показывали страну по-другому. Посол отметила, что до войны Украина была государством со счастливыми людьми, красивыми пейзажами, достижениями и инновациями. Однако россияне уничтожили города, разрушили судьбы мирных жителей и унесли у многих детей жизнь и будущее. Маркарова назвала геноцидом действия кафиров в Украине, который доказывают фотографии из Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Гостомеля и многих других населенных пунктов. По ее словам, трудно перечислить, какие военные преступления не совершила Россия.
"Вы можете видеть, как творятся ужасные убийства, похищения и заключения людей, пытки, изнасилования", - подчеркнула посол.
- 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины.
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