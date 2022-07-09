Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил в telegram.

По его словам, никто не травмировался.

"В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получили автопарк, а в гараже вылетели окна",- рассказал мэр.

В другом районе Николаева ракета попала на территорию частного предприятия.

"В трех частных домах, расположенных рядом, избили окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы", - добавил Сенкевич.

Мэр также сказал, что работники районных администраций составили акты повреждений. Спасатели на местах продолжают разбирать завалы разрушенных домов.

Утром субботы, 9 июля 2022 года, оккупанты обстреляли Николаев.

Также сегодня, 9 июля, россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

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