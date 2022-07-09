Разрушены частные дома и поврежден автопарк. Мэр Николаева показал последствия утренних "прилетов"
Утром 9 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву шестью ракетами. Россияне обстреляли жилые дома города и частные предприятия
Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил в telegram.
По его словам, никто не травмировался.
"В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получили автопарк, а в гараже вылетели окна",- рассказал мэр.
В другом районе Николаева ракета попала на территорию частного предприятия.
"В трех частных домах, расположенных рядом, избили окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы", - добавил Сенкевич.
Мэр также сказал, что работники районных администраций составили акты повреждений. Спасатели на местах продолжают разбирать завалы разрушенных домов.
- Утром субботы, 9 июля 2022 года, оккупанты обстреляли Николаев.
- Также сегодня, 9 июля, россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня.
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