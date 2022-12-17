Разрушенный Бахмут пылает, он уже напоминает Мариуполь, - боец ВСУ Сазонов
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что на Бахмутском направлении враг пытается прорвать оборону ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация на Бахмутском направлении тяжелая. Бахмут – это ключевое место, где враг пытается прорвать нашу оборону. И днем, и ночью противник группами пытается прорваться. Бахмут забрасывают РСЗО, артиллерией, минометами. Бахмут кое-где горит, кое-где разрушен, он уже похож ", – подчеркнул Сазонов.
По словам бойца, в Бахмуте враг сконцентрировал большие силы. Россияне перебросили войска из Херсона, мобилизованных, вагнеровцев, штурмовиков и десантников.
"В Бахмуте решится история войны на ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что битвой за Бахмут российская армия скрутит себе шею. После Бахмута у россиян снова не будет хватать людей и техники", - добавил Сазонов.
- Украинские защитники за 14 декабря успешно отбили атаки вражеских войск в населенных пунктах Донбасса
- Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. А на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях – пытается улучшить тактическое положение
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