Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация на Бахмутском направлении тяжелая. Бахмут – это ключевое место, где враг пытается прорвать нашу оборону. И днем, и ночью противник группами пытается прорваться. Бахмут забрасывают РСЗО, артиллерией, минометами. Бахмут кое-где горит, кое-где разрушен, он уже похож ", – подчеркнул Сазонов.

По словам бойца, в Бахмуте враг сконцентрировал большие силы. Россияне перебросили войска из Херсона, мобилизованных, вагнеровцев, штурмовиков и десантников.

"В Бахмуте решится история войны на ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что битвой за Бахмут российская армия скрутит себе шею. После Бахмута у россиян снова не будет хватать людей и техники", - добавил Сазонов.

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Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. А на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях – пытается улучшить тактическое положение

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