Разрушенные здания в Мариуполе вывозят на свалки, чтобы скрыть количество жертв, - главврач одного из медучреждений

Об этом он сказал в эфире "Еспресо".

"У них нет желания где-то регистрировать количество погибших. Они всеми путями скрывают следы своих преступлений. Нам говорят, что разрушенные дома, рынки, учебные заведения и предприятия фактически просто сгребают в грузовики и вывозят на свалку, чтобы не показывать реальное количество погибших в Мариуполе" , – отметил главврач.

По мнению Ярошенко, россияне могли бы перезахоронить этих людей, чтобы официально показать какую-нибудь статистику, но они этого не делают.

"В городе стоит зловещий запах. Они, видимо, думают переждать, передумать, но для людей это ад – находиться сегодня в Мариуполе, потому что фактически людей не перезахороняют. А если осуществляются перевозки, то никому это не сообщается, свозят в какие-то братские могилы, о которых мало кто знает. Я думаю, что мы вернем свой город, мы установим всех погибших людей", - подытожил он.