Разрушенные в результате ракетного удара по Днепру 236 квартир в доме не подлежат восстановлению

Об этом сообщило Суспильное со ссылкой на слова городского головы Днепра Бориса Филатова.

По его словам, мэрия помогает пострадавшим с временным жильем и готовит выплаты денежного пособия. Об их размерах пока не сообщается.

"Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь", - сказал Филатов.

Сейчас на месте разрушенной части многоэтажки заканчивают разбирать завалы и демонтируют нависающие плиты.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 40 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно было разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

16 января стало известно, что Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.

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