Разрушенные тяжелой артиллерией дома, попытки уничтожить телебашню: в штабе ООС рассказали об обстрелах оккупантами гражданской инфраструктуры
16-17 ноября в Луганской области российские военные обстреляли жилой сектор и телебашню
Об этом сообщает в Facebook штаб Операции объединенных сил.
Днем 16 ноября кафиры обстреляли с. Муратово Луганской области с запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм. Огонь вели в сторону населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела был поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория.
Доказательства нарушения режима прекращения огня были документированы украинской стороной СЦКК и переданы ОБСЕ.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Захватчики вели прицельный огонь в направлении новой телебашни, обеспечивающей вещание украинских телеканалов на оккупированную Россией территорию.
В штабе ООС отмечают, что обстрел телебашни был заранее спланирован, ведь накануне в новостях кафиров были распространены ложные сообщения, что украинские военные якобы вели огонь из Камышевахи.
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