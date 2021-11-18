Разрушенные тяжелой артиллерией дома, попытки уничтожить телебашню: в штабе ООС рассказали об обстрелах оккупантами гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает в Facebook штаб Операции объединенных сил.



Днем 16 ноября кафиры обстреляли с. Муратово Луганской области с запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм. Огонь вели в сторону населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела был поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория.



Доказательства нарушения режима прекращения огня были документированы украинской стороной СЦКК и переданы ОБСЕ.



Возбуждено дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Днем 17 ноября российские оккупационные войска были обстреляны из тяжелой артиллерии Камышеваху Луганской области.Захватчики вели прицельный огонь в направлении новой телебашни, обеспечивающей вещание украинских телеканалов на оккупированную Россией территорию.В штабе ООС отмечают, что обстрел телебашни был заранее спланирован, ведь накануне в новостях кафиров были распространены ложные сообщения, что украинские военные якобы вели огонь из Камышевахи.