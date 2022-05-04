Разрушенное жилье будут компенсировать в первую очередь многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью, - нардеп Шуляк
Первоочередность в получении компенсации поврежденного или разрушенного жилья будет за многодетными семьями, военными и людьми с инвалидностью
Об этом сообщила сегодня, 4 мая, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк информационному агентству Интерфакс-Украина .
"В первую очередь будет предоставляться компенсация многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью. Каждый населенный пункт будет иметь свою очередь", - рассказала Шуляк.
Заместитель председателя комитета ВР заверила, что небольшие разрушения домов восстановят быстрее, чем примут законопроект №7198 (О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации).
Во втором чтении кроме компенсации имущества максимальной площадью 150 кв. м рассмотрят возможность компенсации – 250 кв. м для частного сектора.
"Сейчас собралось больше статистики, и мы видим, что условие о компенсации максимума в 150 кв. м не покрывает частный сектор. Для частного сектора нужно ставить максимум 250 кв. м. Некоторые министерства и премьер-министр Денис Шмыгаль высказывали предложение возмещать вообще каждый квадратный метр. Ко второму чтению будем обсуждать. Нам нужно было от чего-то отталкиваться: мы посмотрели на статистику, взяли 150 кв. м. Теперь будем пересматривать эту норму", – сказала заместитель председателя комитета Верховной Рады.
Также правительство рассматривает вариант покупки долгостроя, чтобы компенсировать жилье.
"Мы работаем над разными механизмами, один из них – выкупить по лучшей цене и достроить долгострой. При этом закрыть очереди на жилье перед военными", – добавляет Шуляк.
- 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку через "Дию" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.
- Украинцы за несколько дней подали уже 25 тыс. 491 заявление на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.
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