Разрушенное жилье будут компенсировать в первую очередь многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью, - нардеп Шуляк

Об этом сообщила сегодня, 4 мая, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк информационному агентству Интерфакс-Украина .



"В первую очередь будет предоставляться компенсация многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью. Каждый населенный пункт будет иметь свою очередь", - рассказала Шуляк.



Заместитель председателя комитета ВР заверила, что небольшие разрушения домов восстановят быстрее, чем примут законопроект №7198 (О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации).



Во втором чтении кроме компенсации имущества максимальной площадью 150 кв. м рассмотрят возможность компенсации – 250 кв. м для частного сектора.



"Сейчас собралось больше статистики, и мы видим, что условие о компенсации максимума в 150 кв. м не покрывает частный сектор. Для частного сектора нужно ставить максимум 250 кв. м. Некоторые министерства и премьер-министр Денис Шмыгаль высказывали предложение возмещать вообще каждый квадратный метр. Ко второму чтению будем обсуждать. Нам нужно было от чего-то отталкиваться: мы посмотрели на статистику, взяли 150 кв. м. Теперь будем пересматривать эту норму", – сказала заместитель председателя комитета Верховной Рады.



Также правительство рассматривает вариант покупки долгостроя, чтобы компенсировать жилье.



"Мы работаем над разными механизмами, один из них – выкупить по лучшей цене и достроить долгострой. При этом закрыть очереди на жилье перед военными", – добавляет Шуляк.

29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку через "Дию" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.

Украинцы за несколько дней подали уже 25 тыс. 491 заявление на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.

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