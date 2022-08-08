Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения убытков, которые Россия нанесла украинским предприятиям.

С помощью этого документа предприятия смогут рассчитать размер реальных убытков недвижимого и движимого имущества, объектов незавершенного строительства, транспортных средств, товарно-материальных запасов, которые уничтожены или повреждены в результате боевых действий.

Также можно будет рассчитать упущенную выгоду, которую предприятие потеряло из-за невозможности продолжения деятельности, а также размер расходов, необходимых для восстановления имущества и имущественных прав, разрушенного в результате вооруженной агрессии.

"Оценка будет производиться независимыми экспертами на основании исходных данных (документов предприятия, в которых содержатся характеристики имущества), результатов осмотра пострадавшего объекта (или фото-, видеоматериалов, спутниковых снимков), а также на основе данных о рыночной стоимости подобного имущества", - пишет пресс-служба Министерства.

Как отмечают в Министерстве, для того чтобы подтвердить уничтожение объектов в результате военной агрессии России предпринимателям необходимо будет подготовить пакет документов.

Также сообщается, что определенный по методике ущерб может быть использован для открытия уголовных производств против агрессора, подачи пострадавшими субъектами хозяйствования заявлений на компенсацию, а также для исков в международные судебные инстанции.

В настоящее время проект методики обнародован для обсуждения на сайте Министерства экономики Украины.

Ранее сообщалось, что для создания механизма компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации, президент Владимир Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством Андрея Ермака.

19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ущерб Украины в результате войны с Россией составляет более $1 трлн.

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