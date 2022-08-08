English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Разрушенное имущество, упущенная выгода: для определения убытков предприятий от агрессии РФ создана специальная методика

Разрушенное имущество, упущенная выгода: для определения убытков предприятий от агрессии РФ создана специальная методика

8 августа, 2022 понедельник
13:09
Экономика

Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, нанесенного украинским предприятиям в результате агрессии России

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения убытков, которые Россия нанесла украинским предприятиям.

С помощью этого документа предприятия смогут рассчитать размер реальных убытков недвижимого и движимого имущества, объектов незавершенного строительства, транспортных средств, товарно-материальных запасов, которые уничтожены или повреждены в результате боевых действий.

Также можно будет рассчитать упущенную выгоду, которую предприятие потеряло из-за невозможности продолжения деятельности, а также размер расходов, необходимых для восстановления имущества и имущественных прав, разрушенного в результате вооруженной агрессии.

"Оценка будет производиться независимыми экспертами на основании исходных данных (документов предприятия, в которых содержатся характеристики имущества), результатов осмотра пострадавшего объекта (или фото-, видеоматериалов, спутниковых снимков), а также на основе данных о рыночной стоимости подобного имущества", - пишет пресс-служба Министерства.

Как отмечают в Министерстве, для того чтобы подтвердить уничтожение объектов в результате военной агрессии России предпринимателям необходимо будет подготовить пакет документов.

Также сообщается, что определенный по методике ущерб может быть использован для открытия уголовных производств против агрессора, подачи пострадавшими субъектами хозяйствования заявлений на компенсацию, а также для исков в международные судебные инстанции.

В настоящее время проект методики обнародован для обсуждения на сайте Министерства экономики Украины.

  • Ранее сообщалось, что для создания механизма компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации, президент Владимир Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством Андрея Ермака.
  • 19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.
  • Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ущерб Украины в результате войны с Россией составляет более $1 трлн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Читайте также:
путін шойгу автомат
7 августа, 2022 воскресенье
Разведка Британии рассказала о чистках, которые Путин устроил среди генералов за провалы в Украине
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Батьківщина-Мати
7 августа, 2022 воскресенье
"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.46
    Покупка 38.46
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 38.83
    Продажа 39.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
8 августа
13:54
пограничники
Петиция к Зеленскому о запрете въезда россиянам на 50 лет набрала необходимые для рассмотрения голоса
13:47
Медведев придумал еще одну причину начала войны РФ против Украины
13:37
Тайвань проведет военные учения с имитацией защиты от вторжения Китая
13:18
КГГА предупредила об ограничении движения транспорта в столице 13 августа
13:10
Виталий Захарченко
Сообщникам бывшего главы МВД Захарченко сообщили о подозрении
12:58
У Эрдогана есть рычаги влияния, чтобы стимулировать Путина к выполнению договоренностей, - посол Украины в Турции
12:56
Одна из работниц Запорожской АЭС попала в реанимацию из-за обстрелов оккупантов
12:49
Эксклюзив
Папа Римский хочет подтвердить близость с Украиной визитом в страну, - посол Украины в Ватикане Юраш
12:42
YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке
12:40
Бронежилеты, шлемы, тепловизоры: в Киеве разоблачили дельцов, пытавшихся продать импортированную для военных амуницию
12:31
Виталий Портников
Amnesty International рассчитывает на комплексы европейцев
12:30
Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения
12:28
В Черкасской области ПВО сбила вражескую ракету: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
12:23
Bayraktar Байрактар
Производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине
12:22
Эксклюзив
Если бы Запад помог Грузии в 2008 году так, как сейчас Украине, не было бы оккупации Крыма, – грузинский политолог Васадзе
11:55
Эксклюзив
Взрыв на Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, - Згурец
11:46
В Украину прибыли первые три немецких артиллерийских установки "Гепард"
11:41
Эксклюзив
Россия в Грузии в 2008 году прощупывала реакцию мира на агрессию, - командир "Грузинского Легиона" Мамулашвили
11:33
Эксклюзив
У нас очень мало времени на освобождение пленных с таким врагом, как Россия - мать бойца "Азова"
11:18
В столице Финляндии за 5 минут демонтировали советский монумент "Мир во всем мире"
11:14
Левандовски забил первый гол за "Барселону"
11:00
Оккупанты ударили по Харькову, погиб человек, - мэр
10:53
"Здесь будет русская земля или выжженная пустыня": генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах
10:36
После инцидента с фанами "Фенербахче" посол Украины рассказал, как турки относятся к войне РФ против нашей страны
10:34
Эксклюзив
Семьи пленных из Азовстали планируют встретиться с властями, чтобы узнать состояние бойцов, - мать воина "Азова"
10:33
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - Энергоатом
10:25
Обновлено
Россия обстреляла окрестности Николаева
10:24
Инфографика
Курс валют на 8 августа: цена евро подскочила
10:22
В оккупированном Мариуполе газ пропал вместе с водой и электричеством спустя час после запуска, - горсовет
10:20
Эксклюзив
Россияне не могут организовать учебный процесс в школах Херсона, никто не хочет идти на сотрудничество, - депутат облсовета Хлань
10:16
Нацгвардейцы и ВСУ уничтожили в Харьковской области вражеских спецназовцев и склад с боеприпасами
10:12
Эксклюзив
Комбат ТрО "Азов" Кудряшов назвал "политическим" решение о лишении гражданства Корбана
09:56
Путин Эрдоган
Посол Украины в Турции пояснил, что стоит за заявлением Эрдогана об интересе Путина к "байракторам"
09:40
Инфографика
Около 42,3 тыс. оккупантов, 1811 танков и 754 дроны: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
09:30
Из украинских портов отправились еще два судна с зерном
09:12
"Преступления "Азова", зависимость Киева и обстрелы Запорожской АЭС: СНБО опубликовал новые манипуляции РФ
09:09
мины
Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе
08:47
ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
08:43
Эксклюзив
После ракетного удара по центру Винницы местные активнее стали реагировать на сигналы тревоги, - журналистка
08:36
В Донецкой области за сутки захватчики убили 5 мирных жителей, еще 17 - ранены
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV