"Разрушения значительные": ДТЭК заявил, что аварийные отключения в Одесской области будут продолжаться до конца января
В результате массированной ракетной атаки 26 января энергообъекты в Одесской области получили значительные разрушения, поэтому аварийные отключения света будут продолжаться до конца месяца
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
В компании напомнили, что в результате российской ракетной атаки 26 января энергетическая инфраструктура Одесской области получила повреждения, поэтому в регионе применяют экстренные отключения света.
"К сожалению, разрушения очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться как минимум до конца января. До их завершения Одесчина не сможет вернуться к стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.
В ДТЭК подчеркнули, что энергетики стараются давать свет жителям Одессы "хотя бы по несколько часов в сутки".
"Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему там удается давать свет примерно 4 часа в сутки", - резюмировали в компании.
- 26 января ДТЭК сообщал, что российские оккупанты во время массированной ракетной атаки повредили энергоинфраструктуру Одесской области , в результате чего света может не быть до нескольких дней.
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