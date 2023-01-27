Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании напомнили, что в результате российской ракетной атаки 26 января энергетическая инфраструктура Одесской области получила повреждения, поэтому в регионе применяют экстренные отключения света.

"К сожалению, разрушения очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться как минимум до конца января. До их завершения Одесчина не сможет вернуться к стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики стараются давать свет жителям Одессы "хотя бы по несколько часов в сутки".

"Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему там удается давать свет примерно 4 часа в сутки", - резюмировали в компании.

26 января ДТЭК сообщал, что российские оккупанты во время массированной ракетной атаки повредили энергоинфраструктуру Одесской области , в результате чего света может не быть до нескольких дней.

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