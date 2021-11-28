Разрушение системы разведки в Украине: почему Академию внешней разведки ликвидирует МОН? Расследование Татьяны Чорновол

Об этом говорится в расследовании журналистки Татьяны Чорновол специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .



Срыв операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера – это лишь вершина айсберга. В стране происходит разрушение системы разведки



В частности, уже легендарный руководитель военной разведки Василий Бурба – спецоперация против вагнеровцев его детище – уволен. Его буквально выбросили со службы, лишили охраны, выбросили из дома в Конча-Заспе, где он жил из соображений безопасности.



Другие разведчики Главного управления разведки Министерства обороны сейчас выходят на журналистов, рассказывая о преследованиях со стороны СБУ.



И наконец, как расценивать то, что американская разведка упорно с начала ноября предупреждала о скоплении войск на границе, а наша разведка этого не замечала?



Надо сказать, сейчас в системе разведки происходят очень удивительные вещи. К примеру, в ноябре внешняя разведка Украины занималась ликвидацией собственной Академии.



Распоряжение о ликвидации академии внешней разведки можно увидеть на сайте Кабинета Министров. Там черным по белому написано "Согласиться с предложением Министерства образования о ликвидации Академии внешней разведки".



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Для понимания: операцию по вагнеровцам проводила военная разведка, находящаяся подчинении Министерства обороны, в Украине есть еще одна разведывательная структура – Служба Внешней разведки, которая подчиняется напрямую президенту.



Если вспомнить книгу советского разведчика-беглеца Суворова, Служба внешней разведки – это как раз украинский аналог “Аквариума”. Ее функции - обеспечение государства информацией об активности врага и оперативная работа агентов за рубежом.



В свою очередь, Академия внешней разведки – неотделимая часть системы. Это суперсекретное специализированное закрытое учреждение, где проходит обучение новых кадров, уже прошедших отбор и спецпроверку, чтобы работать в разведке.



Особое внимание привлекает то, как странно Академия ликвидировалась. Ее ликвидацию инициировало Министерство образования и науки Украины. Но при чем здесь вообще МОН? Как такое решение принималось без согласования с Внешней разведкой? А согласования точно не было.



Даже секретариат Кабмина при подготовке пакета документов указывал, что должно быть согласование Службы внешней разведки. Однако Академию ликвидировали без него.



Неужели такой удивительный способ ликвидации Академии не тянет на уголовное дело? Разве у нас Министерство образования и науки может так же ликвидировать учебную воинскую часть "Десна", где готовятся воины на фронт, или Центр подготовки спецназа СБУ?



Итак, кто будет отвечать за такую несуразно-абсурдную процедуру ликвидации Академии? Премьер-министр Шмыгаль, подписавший распоряжение Кабмина, или инициировавший это министр образования и науки?



Кстати, Сергей Шкарлет переводит стрелки на нынешнего президента Зеленского. Согласно пакету документов, подписанному министром образования, основанием для ликвидации Академии внешней разведки стал указ президента от 7 сентября 2021 г., в котором была определена организационная структура Внешней разведки, в которую не была внесена Академия внешней разведки.





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