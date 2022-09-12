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Главная война с Россией Разрушение российского фронта в Харьковской области привело к каскадному эффекту сворачивания обороны РФ на Юге, - Згурец
Эксклюзив

Разрушение российского фронта в Харьковской области привело к каскадному эффекту сворачивания обороны РФ на Юге, - Згурец

12 сентября, 2022 понедельник
15:22
война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что враг уже понимает бесперспективность удержания правобережья

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Разрушение российского фронта на Харьковщине повлекло за собой информационное влияние на группировку российских войск на других участках фронта и на Юге, где ВСУ давили противника подразделениями и огневой мощностью - это все привело к каскадному эффекту свертывания обороны РФ. Было уничтожено 810 отдельную бригаду морской держала южную оборону. Есть заявления, что враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что началась новая динамика на южном направлении.

"Возможно, у нас появляются резервы сил, которые освобождаются от действий на Харьковщине и возможно, нам удастся усилить огневое давление на Юге. Потому что освобождение Юга для нас крайне важен экономический вопрос с учетом выходов в наши порты", - пояснил Згурец. .

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