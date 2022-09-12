Разрушение российского фронта в Харьковской области привело к каскадному эффекту сворачивания обороны РФ на Юге, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что враг уже понимает бесперспективность удержания правобережья
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Разрушение российского фронта на Харьковщине повлекло за собой информационное влияние на группировку российских войск на других участках фронта и на Юге, где ВСУ давили противника подразделениями и огневой мощностью - это все привело к каскадному эффекту свертывания обороны РФ. Было уничтожено 810 отдельную бригаду морской держала южную оборону. Есть заявления, что враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья", - отметил Згурец.
Эксперт добавил, что началась новая динамика на южном направлении.
"Возможно, у нас появляются резервы сил, которые освобождаются от действий на Харьковщине и возможно, нам удастся усилить огневое давление на Юге. Потому что освобождение Юга для нас крайне важен экономический вопрос с учетом выходов в наши порты", - пояснил Згурец. .
- Вооруженные силы Украины за последние две недели уволили пять населенных пунктов и 500 кв. км оккупированной территории Херсонской области
- 12 сентября Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.92
- Актуальное
- Важное