Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что к правоохранителям обратились представители Министерства культуры с заявлением по поводу обнаружения повреждений и разрушений одного из корпусов.

"Работники минкульта зафиксировали аварийное состояние помещения на территории Киево-Печерской лавры, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий, а именно - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.