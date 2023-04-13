Разрушение помещения на территории Киево-Печерской лавры: полиция открыла производство
Сотрудники Минкульта зафиксировали аварийное состояние помещения. По факту незаконного разрушения исторических сооружений Киево-Печерской лавры правоохранителями начато уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что к правоохранителям обратились представители Министерства культуры с заявлением по поводу обнаружения повреждений и разрушений одного из корпусов.
"Работники минкульта зафиксировали аварийное состояние помещения на территории Киево-Печерской лавры, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий, а именно - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.
Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
- В среду, 12 апреля, Министерство культуры и информационной политики опубликовало фото помещений Киево-Печерской лавры. Внутри культурного памятника – значительные разрушения. Таковы последствия безвозмездного пользования Лаврой УПЦ МП, - отметили в ведомстве.
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