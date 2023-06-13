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Разрушение Каховской ГЭС: в Greenpeace сказали, при каких условиях возможен судебный процесс в Гааге

13 июня, 2023 вторник
13:47
Мир

Судебный процесс в Гааге по поводу подрыва Каховской ГЭС возможен при наличии доказательств того, что конкретные лица отдали приказ об уничтожении плотины

Об этом Укринформу сказал старший юрисконсульт Greenpeace International Дэниел Симонс.

"Идет активная кампания по признанию "экоцида" международным преступлением, но международное сообщество пока не достигло согласия по этому поводу. Однако статья 8(2)(b)(iv) Римского устава Международного уголовного суда (МКС) квалифицирует как преступление умышленное совершение нападения, осознавая, что это нанесет "масштабный, долговременный и серьезный ущерб окружающей среде, что будет явно чрезмерным по сравнению с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным преимуществом".Таким образом, судебный процесс по военным преступлениям в Гааге может быть возможен в соответствии с существующими положениями законодательства , если появятся доказательства, что конкретные лица отдали приказ об уничтожении дамбы", - сказал он.

"Могут быть и другие механизмы подотчетности, мы не проводили полного исследования возможностей", – добавил Симонс.

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Каховская ГЭС
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