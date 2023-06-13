Об этом Укринформу сказал старший юрисконсульт Greenpeace International Дэниел Симонс.

"Идет активная кампания по признанию "экоцида" международным преступлением, но международное сообщество пока не достигло согласия по этому поводу. Однако статья 8(2)(b)(iv) Римского устава Международного уголовного суда (МКС) квалифицирует как преступление умышленное совершение нападения, осознавая, что это нанесет "масштабный, долговременный и серьезный ущерб окружающей среде, что будет явно чрезмерным по сравнению с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным преимуществом".Таким образом, судебный процесс по военным преступлениям в Гааге может быть возможен в соответствии с существующими положениями законодательства , если появятся доказательства, что конкретные лица отдали приказ об уничтожении дамбы", - сказал он.

"Могут быть и другие механизмы подотчетности, мы не проводили полного исследования возможностей", – добавил Симонс.