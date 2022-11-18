Об этом сообщает Херсоноблэнерго.

"До войны Херсон питали три магистральные линии электропередачи. Все они разрушены. Стоимость разрушенной инфраструктуры - 1,5-2 млрд грн, по предварительной оценке VS Energy. Оценка будет пересмотрена", - сказал Владимир Гетманов, операционный директор "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" , управляющей "Херсоноблэнерго".

По его прогнозам, электроснабжение в освобожденном Херсоне могут починить в течение 14-21 дней, если не будет каких-либо непредсказуемых ситуаций.

Гетманов отметил, что Херсоноблэнерго концентрирует силы на линии электропередачи, идущей из Николаева.

"Эту линию сможем восстановить быстро", - пояснил Гетманов, отметив, что для этого необходимо восстановить более 70 пролетов линии электропередачи и две опоры.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb