Разрушение энергетической инфраструктуры в Херсоне предварительно оценили в 1,5–2 млрд грн
Уничтожение энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, нанесло 1,5-2 млрд гривен ущерба
Об этом сообщает Херсоноблэнерго.
"До войны Херсон питали три магистральные линии электропередачи. Все они разрушены. Стоимость разрушенной инфраструктуры - 1,5-2 млрд грн, по предварительной оценке VS Energy. Оценка будет пересмотрена", - сказал Владимир Гетманов, операционный директор "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" , управляющей "Херсоноблэнерго".
По его прогнозам, электроснабжение в освобожденном Херсоне могут починить в течение 14-21 дней, если не будет каких-либо непредсказуемых ситуаций.
Гетманов отметил, что Херсоноблэнерго концентрирует силы на линии электропередачи, идущей из Николаева.
"Эту линию сможем восстановить быстро", - пояснил Гетманов, отметив, что для этого необходимо восстановить более 70 пролетов линии электропередачи и две опоры.
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