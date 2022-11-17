Свое мнение на этот счет высказал в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает бесперебойно, чтобы поддерживать электроснабжение", - написал он.

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