Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар
В Еврокомиссии оценили уровень разрушения энергетической инфраструктуры Украины как почти критический
Свое мнение на этот счет высказал в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает бесперебойно, чтобы поддерживать электроснабжение", - написал он.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В результате обстрелов начались аварийные отключения электроэнергии.
- В Минэнерго заявили, что целью массированного ракетного удара 15 ноября могла быть остановка атомных электростанций Украины.
- 17 ноября оккупанты вновь нанесли массированный удар по Украине. В ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.
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