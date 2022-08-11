Об этом в эфире Еспресо заявил майор ВСУ Роман Ковалев.

"Что касается полуразрушения мостов и дорог. Мне кажется, что это задача Генштаба и я полностью ее поддерживаю - попытаться заставить россиян самих покинуть Херсон, а впоследствии и Херсонскую область. Создать для них такие условия. Слабое место РФ, и так было всегда, а сейчас это особенно остро - вопрос логистики. Именно в эти болевые точки пытается бить Генеральный штаб", - сказал он.

Военный выразил надежду, что у ВСУ получится заставить россиян покинуть Херсон.

"Нам бы очень не хотелось штурмовать город, понимая, что там живут наши сограждане. Для россиян опасно держаться до последнего военного в условиях возможного окружения и перерезания всех путей. Я надеюсь, что однажды они покинут этот город и он нам достанется без уличных боев ", - подытожил Ковалев.