Разрушение дорог и мостов – это попытка заставить россиян покинуть Херсон и область, - майор ВСУ Ковалев
Для россиян опасно держаться до последнего военного в Херсоне в условиях возможного окружения и перерезки всех путей
Об этом в эфире Еспресо заявил майор ВСУ Роман Ковалев.
"Что касается полуразрушения мостов и дорог. Мне кажется, что это задача Генштаба и я полностью ее поддерживаю - попытаться заставить россиян самих покинуть Херсон, а впоследствии и Херсонскую область. Создать для них такие условия. Слабое место РФ, и так было всегда, а сейчас это особенно остро - вопрос логистики. Именно в эти болевые точки пытается бить Генеральный штаб", - сказал он.
Военный выразил надежду, что у ВСУ получится заставить россиян покинуть Херсон.
"Нам бы очень не хотелось штурмовать город, понимая, что там живут наши сограждане. Для россиян опасно держаться до последнего военного в условиях возможного окружения и перерезания всех путей. Я надеюсь, что однажды они покинут этот город и он нам достанется без уличных боев ", - подытожил Ковалев.
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