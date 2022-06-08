Разрушена школа, есть пострадавшие: оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту
Оккупанты обстреляли Бахмут около восьми утра. Российские снаряды ударили по школе и админзданиям, где находились люди
Видео последствий обстрелов обнародовала полиция Донецкой области.
Школа, в которой до полномасштабного вторжения России в Украину в ней обучалось 400 детей, полностью разрушена.
"На месте продолжают работать полицейские, спасатели и взрывотехники. Есть информация о пострадавших", – говорится в сообщении полиции.
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