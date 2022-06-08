Видео последствий обстрелов обнародовала полиция Донецкой области.

Школа, в которой до полномасштабного вторжения России в Украину в ней обучалось 400 детей, полностью разрушена.

"На месте продолжают работать полицейские, спасатели и взрывотехники. Есть информация о пострадавших", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, за последние сутки в Луганской области россияне убили человека, повредили по меньшей мере 25 домов и больницу.

В Харьковской области за сутки погибли 5 человек, еще 12 получили ранения.

Три человека, в том числе несовершеннолетний парень, получили осколочные ранения из-за российских обстрелов в Запорожье

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