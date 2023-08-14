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Обновлено

"Разрушен до основания и восстановлению не подлежит": сожженный в результате атаки РФ гипермаркет в Одессе заявил о закрытии

14 августа, 2023 понедельник
15:57
Война с Россией

В результате российской атаки в ночь на понедельник, 14 августа, одесский гипермаркет "FOZZY" разрушен до основания, помещение не подлежит восстановлению. Поэтому магазин в Одессе не будет работать

Остатки возле FOZZY показывают, что россияне ударили "калибром", - отметил в эфире Еспресо глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Все полностью выгорело, там большой гипермаркет, в котором полгорода закупалось. К сожалению, такое попадание. На многих локациях были пожары. Поэтому так долго работали спасатели. Час назад был на этой локации, там еще работал пожарный кран, который гасил остатки этого огня. В более 200 квартирах, повреждены и медицинские учреждения, среди них роддом. Семь учебных заведений - детсады и школы. Сейчас все работают над восстановлением.Это все было воспринято тревожно, но без паники. Остатки возле FOZZY показывают, что это "калибр ", – сказал Братчук.

О том, что гипермаркет не будет работать сообщили ранее на официальной странице сети FOZZY Cash&Carry.

"Одесса сегодня – место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить обычной жизнью даже в условиях войны", – говорится в сообщении.

В сети отметили, что погибших в результате российской атаки нет, однако пострадали три сотрудника гипермаркета. Пока их состояние стабильное.

"Место, где когда-то был хороший обновленный FOZZY, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет. Одесситы, дорогие, мы благодарим вас за теплые слова поддержки, ваше неравнодушие вдохновляет и держит нас. Верим, что мы выстоим и обязательно отстроим каждый квадратный метр, - написали на странице FOZZY Cash&Carry.

Также в сообщении группы Fozzy Group в Facebook отмечается, что 270 сотрудникам одесского гипермаркета предложат работу в других бизнесах и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты FOZZY.

Кроме того, там добавили, что сумма ущерба от разрушения помещения может достигать сотен миллионов гривен.

"Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов грн. Это огромные потери, поэтому о планах на будущее пока рано говорить. Несмотря на атаки врага продолжаем работать. Держимся, стоим и верим в победу!", - отметили в Fozzy Group.

Ночная атака на Одессу: что известно

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами.

Председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что враг трижды атаковал ночью регион, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "калибр".

Силам противовоздушной обороны удалось отразить все атаки врага. В результате сбития ракет, которые противник направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

По состоянию на 08:19, по уточненной информации стало известно, что также поврежден и жилой дом. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины. На трех объектах возникли пожары. Двое пострадавших госпитализированы.

Также, как впоследствии сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российской атаки есть трое пострадавших и среди сотрудников супермаркета. По его словам, сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 14 августа россияне совершили несколько волн атак по территории Украины, использовав 15 ударных беспилотников и 8 крылатых ракет "Калибр". Силы обороны уничтожили все воздушные цели противника и ликвидировали еще один русский вертолет.

Украина
Россия
Одесса
російська армія
ракетний удар
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