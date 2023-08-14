Остатки возле FOZZY показывают, что россияне ударили "калибром", - отметил в эфире Еспресо глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Все полностью выгорело, там большой гипермаркет, в котором полгорода закупалось. К сожалению, такое попадание. На многих локациях были пожары. Поэтому так долго работали спасатели. Час назад был на этой локации, там еще работал пожарный кран, который гасил остатки этого огня. В более 200 квартирах, повреждены и медицинские учреждения, среди них роддом. Семь учебных заведений - детсады и школы. Сейчас все работают над восстановлением.Это все было воспринято тревожно, но без паники. Остатки возле FOZZY показывают, что это "калибр ", – сказал Братчук.

О том, что гипермаркет не будет работать сообщили ранее на официальной странице сети FOZZY Cash&Carry.



"Одесса сегодня – место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить обычной жизнью даже в условиях войны", – говорится в сообщении.

В сети отметили, что погибших в результате российской атаки нет, однако пострадали три сотрудника гипермаркета. Пока их состояние стабильное.

"Место, где когда-то был хороший обновленный FOZZY, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет. Одесситы, дорогие, мы благодарим вас за теплые слова поддержки, ваше неравнодушие вдохновляет и держит нас. Верим, что мы выстоим и обязательно отстроим каждый квадратный метр, - написали на странице FOZZY Cash&Carry.

Также в сообщении группы Fozzy Group в Facebook отмечается, что 270 сотрудникам одесского гипермаркета предложат работу в других бизнесах и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты FOZZY.



Кроме того, там добавили, что сумма ущерба от разрушения помещения может достигать сотен миллионов гривен.

"Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов грн. Это огромные потери, поэтому о планах на будущее пока рано говорить. Несмотря на атаки врага продолжаем работать. Держимся, стоим и верим в победу!", - отметили в Fozzy Group.