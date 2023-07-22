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Главная Война с Россией Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси

Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси

22 июля, 2023 суббота
21:38
Война с Россией

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские защитники делают все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Мероприятия, к которым сейчас присоединяются члены ПИК Вагнера, проходят с целью психологического давления на население Украины. Ради запугивания. Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобы".

Он добавил, что ВСУ за последнюю неделю разрушили пять участков дорог, ведущих к госгранице с Беларусью. Также они образовали более 60 лесных свалов и заминировали более 2,5 тыс. противотанковых мин. Кроме того, по словам Наева, еженедельно на постоянной основе проходят тренировки личного состава.

  • 19 июля командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал , что ВСУ усиливают участок границы на севере Украины. В частности, на Черниговщине вырыты противотанковые рвы и размещены минные ловушки.
Украина
Белорусь
военные силы Украины
Сергей Наев
Вагнергейт
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