Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Мероприятия, к которым сейчас присоединяются члены ПИК Вагнера, проходят с целью психологического давления на население Украины. Ради запугивания. Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобы".

Он добавил, что ВСУ за последнюю неделю разрушили пять участков дорог, ведущих к госгранице с Беларусью. Также они образовали более 60 лесных свалов и заминировали более 2,5 тыс. противотанковых мин. Кроме того, по словам Наева, еженедельно на постоянной основе проходят тренировки личного состава.