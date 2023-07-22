Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские защитники делают все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Мероприятия, к которым сейчас присоединяются члены ПИК Вагнера, проходят с целью психологического давления на население Украины. Ради запугивания. Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобы".
Он добавил, что ВСУ за последнюю неделю разрушили пять участков дорог, ведущих к госгранице с Беларусью. Также они образовали более 60 лесных свалов и заминировали более 2,5 тыс. противотанковых мин. Кроме того, по словам Наева, еженедельно на постоянной основе проходят тренировки личного состава.
- 19 июля командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал , что ВСУ усиливают участок границы на севере Украины. В частности, на Черниговщине вырыты противотанковые рвы и размещены минные ловушки.
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