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Разрушала предубеждения к украинцам и разоблачала россиян. Сегодня отмечается день рождения Леси Украинки

25 февраля, 2023 суббота
19:43
Культура Леся Украинка

Сегодня, 25 февраля 2023 года, исполняется 152 года со дня рождения украинской поэтессы, писательницы, драматурга, общественно-политического деятеля и соучредительницы "Украинской социал-демократии" Леси Украинки

Об этом напоминает Верховная Рада Украины.

Кроме того, что "ее творчество преисполнено мудрости и любви к жизни, к родному краю и поддерживает дух в трудные часы", писательница "разрушала стереотипы об Украине", отмечает парламентский телеграм-канал.

Поэтесса перевернула представление об украинской литературе как литературе о селянах и крепостных. Она дала альтернативу украинской литературе и показала, что среди украинцев есть высокоинтеллектуальные люди с прогрессивными идеями, утверждает доктор филологических наук, преподаватель Волынского национального университета им. Леси Украинк Сергей Романов.

"Еще с детства Лесю Украинку окружали разные дворянские семьи, которые отстаивали украинскую идею. Среди них Михаил Драгоманов, Николай Лысенко, Михаил Старицкий, Владимир Антонович и т.д. Поэтому, воспитываясь в таком окружении, писательница видела европейские ценности у украинцев", - приводит слова исследователя портал. "Новая украинская школа" (НУШ).

Например, в психологической драме "Голубая роза" поэтесса писала о жизни украинской интеллигенции, говорящей на украинском языке. Она показала, что украинцы – это не только колоритные люди, которые только поют, танцуют и носят причудливую одежду. Это и интеллектуалы, интересующиеся идеями мирового уровня, умеющие мыслить и глубоко чувствовать. Таким образом Леся Украинка хотела приблизить нашу литературу к европейскому уровню.

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О России она писала как о прямой цивилизационной противоположности Украине и всему Западу.

В 1896 году Леся Украинка обнародовала письмо французской общественности. В то время в Версале французская интеллигенция с почестями приветствовала русского царя Николая II. Накануне его короновали в Москве, однако празднование окончилось трагедией. В толпе произошла большая давка, в результате чего погибли многие люди.

Пораженная пышным приемом царя после таких событий писательница написала статью "Голос одной русской заключённой" как письмо-обращение к французским мастерам искусств. В одном из отрывков говорится:

"Знаете ли вы, славные собратья, что такое убожество? Убожество страны, которую вы называете такой великой?… Да, Россия огромна, россиянина можно сослать аж на край света, не выбрасывая за государственные границы. Да, Россия огромна, голод, безграмотность, воровство, лицемерие, тирания без конца, и все эти великие несчастья огромны, колоссальны, грандиозны.

Наши цари превзошли царей египетских своей склонностью к массивному, их пирамиды высоки и очень крепки. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними… Не бойтесь, собратья, тюрьма поэтов, любящих свободу, родину и народ, не так тесна, как другие места заключения, она просторна и ее славное имя - Россия".

Также Леся Украинка ярко противопоставила два разных мира украинцев и россиян в драме "Боярыня". В ней главная героиня, украинка Оксана, вышла замуж за украинца Степана, служившего при царском дворе. После свадьбы муж забрал ее в Московию. С тех пор и начались страдания Оксаны, которая корила себя за измену своей стране в тяжелые времена Руины.

"Главная героиня полностью разочарована жизнью в Московии, где только неволя, шпионы, казни, а царь – главное божество. Сами же люди не имеют никакой ценности.

Жизнь в Украине - это воля, жажда борьбы, уважение человека и равноправие женщин и мужчин.

Жизнь в Московии изображена в драме как рабская, деспотическая, лишенная красок. Сама же Оксана от пребывания в такой среде постепенно угасает", - приводит главные мысли из "Боярыни" портал "НУШ".

"У Леси Украинки всегда была четкая позиция относительно отношений между Украиной и Россией - между нами никогда не может быть ничего общего. Поэтесса хорошо понимала, что россияне - имперцы, и просто так они не оставят украинцев. Ведь стремление империи всегда в завоевании новых территорий. Сейчас это для нас очевидно, но, к сожалению, не было очевидным для украинцев тогда", - отмечает Сергей Романов.

История Украины
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