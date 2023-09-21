Разрешить зерновой кризис между Украиной и Польшей можно только переговорами, - Николай Княжицкий в интервью изданию Wirtualna Polska News

Видеообращение народный депутат опубликовал в твиттере .

"Польша и поляки сделали очень многое, чтобы поддержать Украину. Сейчас в наших отношениях кризис. Я верю, что мы его преодолеем. Хочу обратиться к президенту Польши Анджею Дуде. Господин президент, Украина не утопленник. Украина уверенно плывет по волнам истории , Украина победит. За свободу вашу и нашу", - сказал Княжицкий. Так он прокомментировал заявление Дуды на Генассамблее ООН, который сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя. Глава польского государства сказал такое в ответ на высказывания президента Зеленского. Мол, страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, тем самым подыграли Путину.

Также Княжицкий в интервью польскому изданию Wirtualna Polska News рассказал больше: "Ошибкой были слова президента Дуды, что Украина тонет. Украина не тонет, Украина воюет и побеждает. И Украина будет членом Европейского Союза. Польша не должна подвергать сомнению интеграцию Украины с ЕС. А именно о блокировании этого процесса сказал министр сельского хозяйства Польши. Украина сделает все, чтобы присоединиться к ЕС".

Глава межпарламентской группы по связям с Польшей рассказал о причинах зернового кризиса между государствами. По его мнению, эта эскалация связана с внутренней политикой обеих стран: "С одной стороны, в Польше будут выборы. Конечно, польские политики хотят поддержки тамошних фермеров. С другой стороны, Украина, как правило, во внутренней политике иногда очень конфликтна. Было время, когда жесткие заявления звучали в отношении Германии или Соединенных Штатов, Президент Зеленский очень остро разговаривал с нашими союзниками, к сожалению, в Польше политики сейчас разговаривают схожими методами: либо будет по-нашему, либо вы не станете членом Евросоюза. Также то, что сказал президент Зеленский с трибуны ООН, это плохо.Так же, как и отсутствие встречи Зеленского и Дуды. Итак, было много ошибок с обеих сторон. Наверное, это вызвано отсутствием мудрости, а также выборами в Польше. Я думаю, что это кризис, который мы собираемся остановить".

На вопрос о том, как можно разрешить конфликт, Княжицкий предположил: "Только переговоры, разговоры и дружба - это выход из конфликта или кризиса. Вчера Тарас Качка, торговый представитель Украины, сказал, что сейчас формируются специальные группы по переговорам. Так же, как это было сделано с Румынией".

"Мы не должны использовать подобный стиль в отношениях с польской стороной. Потому что Польша - это наш друг, который прямо заинтересован в том, чтобы Украина победила и стала членом ЕС. Я не вижу ничего, что мы не можем решить вместе, чтобы в будущем сбереглись интересы и польских фермеров, и польских политиков. И, конечно, интересы украинцев, которые борются на передовой за всю Европу", - подытожил Николай Княжицкий.