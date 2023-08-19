Якобы ответы на эти и подобные вопросы уже есть, кто бы их ни давал. Однако когда вижу такое название – всегда интересно узнать об извечном враге еще не чуть больше. Потому и заинтересовался YouTube-каналом украинского историка Александра Палия. Когда же запустил видео – неизбывно смутился.

Обычно украиноязычный господин Палий, автор нескольких книг по истории, исследователь России по разным источникам и вообще человек с патриотической позицией, читает на своем канале лекции на русском. Первое объяснение этому: он обращается к российской аудитории. Не к русскоязычной в Украине – именно тем, кто живет за поребриком и наверняка поддерживает агрессию против нас. Ничего греховного здесь нет. Потому что в первые дни, недели и даже месяцы масштабного вторжения многие украинцы через соцсети и почему-то из телеэфиров призвали россиян опомниться, одуматься, протестовать. Это ведь не их война, Путин их всех погубит.

Однако свежая лекция записана и выложена… несколько дней назад. Еще понимаю, когда 2022 год. Но на что надеется человек, к кому в России хочет достучаться и кого переагитировать по состоянию на вчера-позавчера? Возможно, в антироссийских лекциях украинского историка где-то на российских территориях и есть какая-то аудитория. Хотя, предполагаю, несколько сотен тысяч просмотров одной лекции с начала августа дали все же украинские граждане.

Наверное, историк знает, что в Украине украинский понимают даже лицензированные ватники – ждуны. Только ведь они ну точно не будут регулярно слушать правду о своей любимой России и ее устройстве, альтернативном цивилизованному! Хоть на русском, хоть на украинском.

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Таким образом, закрепляю неутешительный для себя вывод: украинский историк с упрямством, достойным лучшего применения, говорит за поребрик и почему-то верит, что к кому-то там реально достучаться и убедить: государство, в котором он живет – окончено и безнадежно. То есть, уважаемый человек тратит свое время и ресурс с эффективностью "минус единица".

А вот зеркальный пример действий с аналогичным результатом и отсутствием положительных перспектив. Разве что инициаторы поставят себе плюсик в карму. Речь вот о чем. Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике на неделе предложил внести изменения в законодательство, чтобы разрешить печать в украинских издательствах российских авторов. Предложение озвучил глава комитета Никита Потураев. Тот же Потураев, который недавно, в разгар скандала вокруг выделения 33 миллионов из бюджета на съемки комедийного сериала "СМТ Ингулец", заявил: если этого сериала не будет — культура вообще финансироваться не будет. А значит, и Музея Голодомора не будет. Сказал – сделал. Минкульт официально разорвал соглашение о финансировании скандального сериала об уклонистах – президент ветировал дофинансирование Музея Голодомора.

Ясно, господин Потураев, и тем более – глава государства возразят такую прямую причинно-следственную связь, если кто-то и спросит. Здесь вопрос в другом.

Тот, кто готов отказаться от финансирования украинской культуры во всех ее сегментах, продвигает в украинское пространство российскую культуру. Формально – в украинском переводе. По сути – русский взгляд на мир.

Основанием для такого удивительного решения стало обращение издательства "Клио". Не самого большого и не самого мощного в Украине, кстати. Хотя оно издает действительно интересные исследовательские книги. Среди которых немало – о неизвестных, маргинализованных в разное время Россией страницах далекого и не очень далекого украинского прошлого. Просветительское дело на должном уровне. Но теперь "Клио" почему-то захотело издать монографию об Иване Богуне авторства российской исследовательницы Татьяны Таировой-Яковлевой. Ага, забыл уточнить: издавать в Украине, конечно же в переводе, предлагают российских авторов, публично осудивших агрессию России против Украины. И это правда: 27 февраля прошлого года она записала видео и выразила стыд и сожаление из-за агрессии, которую совершила ее страна. Однако из России не уехала, от российского гражданства не отказалась и дальше планирует заниматься украинистикой.

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Возникает простой вопрос: неужели в Украине мало своих компетентных исследователей? Почему у нас всегда найдется государственный муж или общественный деятель, которому непременно припечет дать очередной шанс очередному россиянину еще и назвать его "хорошим русским" только за то, что однажды услышал из-за поребрика: "Слава Украине!"

Конечно, я слышал и читал одобрительные отзывы о работах Таировой-Яковлевой. Но ведь не менее одобрительные отзывы звучат и о трудах Энн Эпплбом, Тимоти Снайдера, Питера Померанцева и еще десятков западных историков, журналистов, публицистов, лидеров мнений, занимающихся украинистикой. Да, их книги тоже выходят у нас в свет. Неужели без русского слова не обойтись и здесь? Не верю.

Украинский историк использует русский с явно бесполезным намерением донести до какой-то части россиян, кем они являются. Монографию российской исследовательницы переводят на украинский, чтобы доказать, что в России не все так безнадежно, там есть приличные люди и государство-агрессор имеет шанс на исправление. Комитет по гуманитарной политике собирается на заседание для поиска и легитимизации хороших русских после того, как утром прозвучат очередные новости о ракетных атаках, попаданиях, разрушениях и человеческих жертвах. Да и украинский историк записывает очередную лекцию для россиян после тех же новостей.

Все это вместе я склонен считать самообманом. Даже в труде легендарного царя Сизифа, наказанного за хитрость, есть больше смысла. Сизиф обречен все время катить в гору огромный камень. Едва камень достигал вершины, он срывался и падал к подножию холма. Дело нужно было начинать снова и снова. Однако этот роковой камень все же катился и старания Сизифа заметны и очевидны.

Россия и все русское – камень лежачий. Брыльца, под которую не течет вода, вросшая в землю и заросшая мхом. Ее невозможно сдвинуть. А если вдруг глыба поддастся – нанесет только страшные разрушения, накроет руины собой и снова будет лежать, давая очередному победителю надежду что-то и исправить.

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Но хорошо. Я умею слушать и слышать. Допустим, более компетентные коллеги, чьи мнения для меня важны, убедили – российского автора Татьяну Таирову-Яковлеву можно и нужно переводить и издавать в Украине. Фокус в том, что изменения в законодательство предлагаются не ради издания одной отдельно взятой монографии одного отдельно взятого российского автора. Бдительные читатели уже замечают подобные издания и не ленятся выкладывать в соцсети, добавляя нагугленные сведения о взглядах этих авторов по состоянию на после 2014 года. Там "слава Украине" не звучит. Господин Потураев либо забыл, либо, скорее всего, не знал и до сих пор не знает: "русский мир" по способу проникновения, распространения и закрепления на позициях тождественной популяции тараканов. Стоит пустить на кухню одного, через неделю там будет колония. Которую вытравить очень тяжело, скажет любая хозяйка.

Так что перспектива разрешения печати в Украине российских авторов под любым соусом однозначно станет сначала калиткой, потом дверью, а затем широкими воротами для пророссийской идеологии. И если уж когда-то начинать практические разговоры или даже какое-нибудь сотрудничество с гражданами России – то только после нашей победы и наказания агрессорки. Только так.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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