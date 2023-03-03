Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии РФ против Украины, принятом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 марта.

ЕС отметил, что глубоко озабочен недавними взрывами вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и продолжением действий России по незаконной оккупации и контролю над объектом.

"Решить ситуацию может только полный вывод российских войск и техники из помещений. Мы вновь подчеркиваем, что безответственная ядерная риторика России абсолютно неприемлема. Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по укреплению ядерной безопасности и защиты в Украине, в том числе путем постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ и прекращения всех боевых действий на ЗАЭС и вокруг нее и окружающей инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении заверили в "непреклонной поддержке и солидарности с Украиной".

"Наши правительства и наш народ четко дали понять: мы поддерживаем Украину, когда она осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону от агрессивной войны России в соответствии с международным правом, в том числе статьей 51 Устава ООН, и будем продолжать это делать пока сколько нужно", – отметил Евросоюз.

В заявлении также отметили, что Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными Россией территориями в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. И добавили, что ЕС и его государства-члены продолжат поддержку Украины в политическом, экономическом, гуманитарном, финансовом и военном аспектах, а кроме того, будут поддерживать восстановление Украины, для которого намерены использовать замороженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

ЕС осудил атаки России на жилые дома, школы, медицинские учреждения, культурные объекты, а также на критически важную инфраструктуру Украины, в частности, ее системы энерго-, тепло- и водоснабжения.

"Преднамеренное нацеливание на гражданских лиц и гражданские объекты является военным преступлением. ЕС твердо настроен привлечь к ответственности всех командиров, исполнителей и пособников военных преступлений и других наиболее тяжких преступлений, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины", — отмечено в заявлении.

Евросоюз также осудил нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированных частях Украины, отдельно упомянув о влиянии войны на украинских детей, в частности, об их незаконном принудительном перемещении и депортации в РФ, что является нарушением международного гуманитарного права, включая четвертую Женевскую конвенцию.