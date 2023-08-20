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Разрешения и обученный персонал: Дания передаст Украине F-16, но есть условия

20 августа, 2023 воскресенье
16:54
Мир F-16

В минобороны Дании заявили, что страна передаст истребители F-16 Украине, однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия

Об этом информирует министерство обороны Дании.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передаст истребители F16 на борьбу Украины за свободу против России и ее бессмысленную агрессию. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима, и благодаря пожертвованию самолетов F-16 Дания сейчас лидирует", - заявил министр обороны Якоб. Эллеменн-Йенсен.

По данным минобороны, создание совместной коалиции по подготовке F16 согласовывает и передачу истребителей F-16.

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"Пожертвование самолетов будет жизненно важно для усилий, связанных с обеспечением Украины полностью функциональными возможностями F-16. Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи" , – говорится в заявлении.

В частности, условия включают успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал, необходимые разрешения, инфраструктуру, а также логистику.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

Украинские пилоты начнут обучение пилотированию и обслуживанию истребителей F-16 уже в августе этого года в Дании.

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