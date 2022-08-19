Разрешение от полуметра. Притула объяснил, зачем купил спутник

Об этом Сергей Притула написал в своем телеграмм-канале.

"Вчера я узнал, что в Украине есть сотни экспертов в сфере космической отрасли!"

Они никогда не запускали ракеты в космос, они никогда не покупали спутников, но уровень их экспертизы зашкаливает так, что не дождавшись расширенного пресс-релиза по соглашению, они наперегонки побежали искать предательство в действительно историческом для Государства кейсе», – написал Сергей Притула и дал подробные разъяснения, на что пошли средства.

Зачем Украине и ВСУ спутник?

Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль днем и ночью. Эти снимки помогают лучше планировать операции, а следовательно, более эффективно уничтожать врага.

Так это покупка или аренда?

Согласно соглашению, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников.

Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины — вплоть до истечения его функциональности на орбите.

Предусмотрена дальнейшая перерегистрация спутника в соответствующих реестрах в Украине. Это юридическая процедура, которая занимает определенное время, поскольку требует соблюдения необходимых норм, внесения изменений в реестры и т.д.

Владельцем спутника является Украина и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные. То есть мы полностью владеем, распоряжаемся и пользуемся снимками этого спутника.

Согласно договору, спутник застрахован. Если с ним что-нибудь произойдет до истечения гарантированного срока эксплуатации, компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.

Как это работает?

В отличие от оптического спутника, который может работать только днем и в чистом небе, SAR спутник действует как фонарь – он подсвечивает поверхность земли собственными радиоволнами. Поэтому для съемки не важны препятствия, ночь, облака, дождь, туман, задымленность. SAR спутник "пробивает" все своими радиоволнами.

Периодичность пролетов

Спутник пролетает над нашей территорией дважды в день.

Спутниковые снимки территории нашей страны получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ эксклюзивным. Когда спутник не летит над территорией Украины, мы можем получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Таким образом, обеспечивается непрерывное получение данных.

Разрешение

От 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

Скорость получения данных

Иностранные партнеры действительно снабжают Украину спутниковыми снимками, но с задержкой.

Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации – это существенное преимущество.

"Вчера меня порвал коммент какого-то мужчины "офигиты, моих 74 гривны в космосе", - добавил в конце Притула.

23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактора".

Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактора". Целью было собрать на три аппарата через неделю.

27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байракторы", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

18 августа Сергей Притула сообщил , что за 600 млн грн, собранных на "байрактары", купил "народный спутник"

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