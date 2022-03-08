Разрешение на открытие счетов на основании военного билета и снятия наличных без ограничений: НБУ уточнил и ослабил некоторые ограничения во время военного положения

Об этом пишут на сайте Национального банка.



Постановление о внесении изменений вступило в силу 8 марта 2022 года. Изменения предусматривают уменьшение ограничений и перечень уточнений, в частности:

При открытии счета в банке военнослужащие могут подтверждать свою личность военным билетом.

На территориях, которые находятся под угрозой оккупации, можно снимать наличные со счетов без ограничений суммы. Также можно покупать наличные деньги иностранной валюты и банковские металлы, если они имеются в наличии филиала/отделения банка.

Резиденты и нерезиденты могут перечислять деньги на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, занимающихся помощью Вооруженными силами Украины, территориальной обороны Украины, социальной защитой, здравоохранением и другими актуальными вопросам защиты населения в условиях военного положения.

Запретили на территории Украины проводить операции с использованием счетов резидентов России или Беларуси. Также это касается юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты РФ или РБ. Этот запрет не распространяется на социальные выплаты, заработную плату, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.

На специальные счета, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и предоставления гуманитарной помощи, на 7 марта перечислено более 10,3 млрд грн

Добавили, что поступившие из-за рубежа деньги в российских или белорусских рублях можно обменять на международном валютном рынке на другую валюту (кроме российских рублей/белорусских рублей) для ее дальнейшего зачисления на счета клиента.