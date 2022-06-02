разрешение на оружие

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нелегальное оружие и так находится у людей, имеющих какие-то злые намерения. Таким людям нужно незарегистрированное оружие. Для этого существует черный рынок оружия. Поэтому функции государства граждане на себя не принимают. Государство существует ради моих прав. Украинцы создали свое государство, чтобы оно нас защищало. Государство не должно отбирать мое право на защиту. Функции государства производны от нашего права на самозащиту", - пояснил Ореховский

Адвокат подчеркнул, что государство не всегда хорошо выполняет свои функции, поэтому граждане имеют полное право на самозащиту

"Государство не всегда хорошо выполняет свои функции. То, что в государстве существует коррупция, а оружие можно получить по купленным справкам не может лишать граждан права на доступ к средствам самозащиты. Хорошо, что у нас есть государство и полиция. Однако, какая бы хорошая полиция не была, я от своего права на самозащиту не отказываюсь", - добавил Ореховский

1 мая народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении

25 мая 2022 года в мобильном приложении "Дия" по инициативе МВД стартовал опрос, в котором украинцев спросили об их позиции по владению оружия. Почти 60% из числа опрошенных поддерживают предоставление разрешения носить пистолет в общественных местах

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