Разработку украинского анимационного сериала "Мавка" представили на Cartoon Forum

Об этом информирует ГосКино Украины .

Во Франции проект "Мавки" был отобран для участия в Cartoon Forum из сотен представленных европейских разработок сериалов и стал единственным анимационным проектом от Украины.

Ha Cartoon Forum y Тулузе состоялась презентация сериала "Мавка", разрабатываемого студией Animagrad по мотивам анимационного фильма.

Продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева, совместно с французской компанией TeamTo, являющейся партнером по разработке сериала, представили аудитории детализированную концепцию проекта, включая новых персонажей и свежие видеоматериалы.

Фото: ГосКино Украины

Проект создан по мотивам ожидаемого украинского мультфильма последних лет "Мавка. Лесная песня", персонажей выбрали из пьесы Леси Украинки. Также в основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.

В будущем сериале добавили новых героев – Воздух и Чугайстра.

Фото: ГосКино Украины

Справочно. Cartoon Forum – одно из самых главных событий в мире анимации, ежегодно собирающее на профильных питчингах авторитетных представителей индустрии из разных уголков планеты. Это прекрасная площадка, чтобы заявить о себе, найти партнеров и поддержку.

Напомним, 12 июня студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, сообщила о сотрудничестве с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Это украинский 3D анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.

Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.

Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.

На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости.