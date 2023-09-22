Разработку украинского анимационного сериала "Мавка" представили на Cartoon Forum
Студия Animagrad представила свою новую разработку - анимационный сериал по мотивам мультфильма "Мавка. Лесная песня" - на Cartoon Forum в Тулузе
Об этом информирует ГосКино Украины .
Во Франции проект "Мавки" был отобран для участия в Cartoon Forum из сотен представленных европейских разработок сериалов и стал единственным анимационным проектом от Украины.
Ha Cartoon Forum y Тулузе состоялась презентация сериала "Мавка", разрабатываемого студией Animagrad по мотивам анимационного фильма.
Продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева, совместно с французской компанией TeamTo, являющейся партнером по разработке сериала, представили аудитории детализированную концепцию проекта, включая новых персонажей и свежие видеоматериалы.
Фото: ГосКино Украины
Проект создан по мотивам ожидаемого украинского мультфильма последних лет "Мавка. Лесная песня", персонажей выбрали из пьесы Леси Украинки. Также в основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.
В будущем сериале добавили новых героев – Воздух и Чугайстра.
Фото: ГосКино Украины
Справочно. Cartoon Forum – одно из самых главных событий в мире анимации, ежегодно собирающее на профильных питчингах авторитетных представителей индустрии из разных уголков планеты. Это прекрасная площадка, чтобы заявить о себе, найти партнеров и поддержку.
Напомним, 12 июня студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, сообщила о сотрудничестве с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".
Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"
Это украинский 3D анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.
Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.
Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.
Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.
Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,
21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости.
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