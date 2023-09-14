Разработка истребителя GCAP: Италия, Япония и Великобритания рассказали подробности проекта
Основные подрядчики проекта согласовали следующие шаги по разработке самолета, однако еще не поделили затраты и объемы работ
Об этом сообщает Reuters.
Ведущие подрядчики – британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo заявили, что согласовали следующие шаги по разработке концептуального этапа самолета.
Эти компании вместе с соответствующими министерствами обороны 12 сентября на лондонской ярмарке вооружений DSEI обсудили проект, целью которого является производство истребителя до 2035 года.
13 сентября Италия обязалась финансировать свою долю в программе в течение 15 лет. Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что будут доминировать в проекте Британия и Япония, а Рим заплатит лишь часть общей стоимости разработки.
Директор компании Future Combat Air Ричард Бертон заявил, что ряд других стран проявили интерес к проекту, но главное внимание всех трех партнеров было направлено на разработку самолета в указанный срок.
Ожидается, что итальянско-англо-японская программа по созданию истребителя следующего поколения под названием GCAP обойдется в десятки млрд долларов, но партнеры еще не окончательно определили, как распределят бюджет или работу.
- Напомним, что в декабре 2022 года стало известно, что правительства и компании из Британии, Италии и Японии создадут предприятие, которое разработает истребитель следующего поколения. Он должен поступить на вооружение в середине 2030-х годов. Работа над разработкой уже началась. Планируется создать боевой самолет, который "будет обеспечивать скоростную невидимость, использовать усовершенствованные датчики и даже искусственный интеллект, чтобы помочь пилоту-человеку, когда он перегружен или находится в чрезвычайном стрессе". Также возможно, что аппарат будет летать без пилота и сможет запускать гиперзвуковые ракеты.
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