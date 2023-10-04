Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем

Об этом рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ракета "Буревестник" создана для ситуации "судного дня", третьей мировой войны. Это единственный шанс ее использования, поэтому никакой дополнительной угрозы для Украины она не представляет и составлять не будет", - заявил Катков.

Главред Defense Express подробнее рассказал о свойствах ракеты.

"Сама ракета, скорее всего, имеет прямоточный реактивный двигатель, использующий ядерный реактор. То есть ядерный реактор нагревает непосредственно воздух, проходящий через двигатель, после чего происходит реактивная тяга", - отметил Олег Катков.