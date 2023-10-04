Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
Ракета с ядерным двигателем, известная как "Буревестник", предназначена для обмена ядерными ударами в условиях третьей мировой войны РФ против стран НАТО и США
Об этом рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ракета "Буревестник" создана для ситуации "судного дня", третьей мировой войны. Это единственный шанс ее использования, поэтому никакой дополнительной угрозы для Украины она не представляет и составлять не будет", - заявил Катков.
Главред Defense Express подробнее рассказал о свойствах ракеты.
"Сама ракета, скорее всего, имеет прямоточный реактивный двигатель, использующий ядерный реактор. То есть ядерный реактор нагревает непосредственно воздух, проходящий через двигатель, после чего происходит реактивная тяга", - отметил Олег Катков.
- 1 сентября российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы поставили на боевое дежурство.
- Фото с российской базы в Арктике показывают, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.
- 4 октября Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" улетит , то враг получит собственный Чернобыль или Хиросиму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное