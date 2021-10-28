Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре, - Енин
Задержанному разработчику фейкового приложения "Дия" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации
Об этом заявил в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
“Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в министерстве. Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по статье за подделку все же придется”, - написал он.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения приговора судом.
"Он поработает у нас над несколькими социально значимыми проектами, покажет себя. Одна из первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать его работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло", – написал Федоров в своем Telegram-канале.
Также Федоров рассказал, что парень оказался "немного застенчивым, но очень умным, начитанным".
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