Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре, - Енин

Об этом заявил в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

“Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в министерстве. Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по статье за подделку все же придется”, - написал он.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения приговора судом.

"Он поработает у нас над несколькими социально значимыми проектами, покажет себя. Одна из первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать его работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло", – написал Федоров в своем Telegram-канале.

Также Федоров рассказал, что парень оказался "немного застенчивым, но очень умным, начитанным".

