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Разработчики украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2 заявили, что российские хакеры похитили и слили некоторые файлы игры

1 июня, 2023 четверг
20:39
киберспорт

Разработчики украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2 подтвердили, что российские хакеры похитили и слили в сеть часть файлов видеоигры, которая должна выйти только в конце этого года

Об этом говорится в twitter компании GSC Game World.

Разработчики рассказали, что хакеры уже полтора года атакуют компанию, и на этот раз им удалось похитить часть долгожданной игры.

"Мы хотим поделиться важной информацией. Наша команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, уже более полутора лет атакующих нашу компанию. К сожалению, они смогли получить доступ к некоторым материалам и информации, которые предназначались для тестирования различных аспектов игры", - говорится в заявлении.

Разработчики призвали воздержаться от просмотра слитых файлов, чтобы не испортить себе впечатление от предстоящей игры, поскольку сейчас она выглядит "не финально".

"Несмотря на ситуацию, мы продолжим работу над игрой, которая, надеемся, оправдает ваши ожидания", - добавили GSC Game World.

  • 12 марта российские игроки опубликовали в соцсети пост, где требовали извинений от разработчиков украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2 за свое отношение к "простым игрокам из РФ и Беларуси". В противном случае они угрожают опубликовать похищенные из игры данные.
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