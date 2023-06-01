Об этом говорится в twitter компании GSC Game World.

Разработчики рассказали, что хакеры уже полтора года атакуют компанию, и на этот раз им удалось похитить часть долгожданной игры.

"Мы хотим поделиться важной информацией. Наша команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, уже более полутора лет атакующих нашу компанию. К сожалению, они смогли получить доступ к некоторым материалам и информации, которые предназначались для тестирования различных аспектов игры", - говорится в заявлении.

Разработчики призвали воздержаться от просмотра слитых файлов, чтобы не испортить себе впечатление от предстоящей игры, поскольку сейчас она выглядит "не финально".

"Несмотря на ситуацию, мы продолжим работу над игрой, которая, надеемся, оправдает ваши ожидания", - добавили GSC Game World.