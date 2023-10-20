Разработчики сообщили дату выхода новой игры по "Ходячим мертвецам"
В сети появился новый трейлер видеоигры от третьего лица The Walking Dead: Destinies
Трейлер видеоигры появился на ютуб-канале IGN.
The Walking Dead: Destinies - это новая видеоигра во вселенной "Ходячих мертвецов". Сюжет экшена базируется на первых четырех сезонах одноименного сериала.
В то же время разработчики GameMill Entertainment отмечают, что главная особенность игры – это возможность принимать решения, игрок сможет кардинально изменить сюжет сериала.
"Спасите злодея, убейте героя и живите с последствиями. Убейте толпы "ходячих" разнообразным оружием - битой, катаной, револьвером, дробовиком или арбалетом. Управляйте ограниченными ресурсами, ищите оружие и боеприпасы", - говорится в описании.
Видеоигра выйдет на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch и ПК уже 17 ноября.
- В июне сериал "Ходячие мертвецы: мертвый город" стал самой масштабной премьерой онлайн-сервиса АМС за все время существования с 2020 года.
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