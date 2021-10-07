Разработчики COVID-вакцины Pfizer подали заявку на разрешение прививать детей от 5 лет
Компании Pfizer и BioNTech направили запрос на разрешение применять свою вакцину от COVID-19 для детей от 5 лет Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Об этом сообщила пресс-служба Pfizer y Twitter.
"Мы и Biontech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет", - заявили в компании.
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В сентябре компании направили FDA результаты испытаний вакцины на детях от 5 до 11 лет
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