Разработчики COVID-вакцины Pfizer подали заявку на разрешение прививать детей от 5 лет

Об этом сообщила пресс-служба Pfizer y Twitter.

"Мы и Biontech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет", - заявили в компании.



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В сентябре компании направили FDA результаты испытаний вакцины на детях от 5 до 11 лет