Разработчики Brave1 создали "плащ-невидимку" для украинских военных, - Федоров
Украинская платформа для разработки инновационных решений для ВСУ Brave1 создала "плащ-невидимку", блокирующий излучение тепла и делающий бойцов незаметными для врага
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, наших снайперов или группы CCO, выполняющие боевые задания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка компактная и легкая - вес до 2,5 кг. Плащ обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Он также не горит и защищает от высоких температур.
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