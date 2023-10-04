Разработчики Brave1 создали "плащ-невидимку" для украинских военных, - Федоров

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, наших снайперов или группы CCO, выполняющие боевые задания", - говорится в сообщении.



Отмечается, что разработка компактная и легкая - вес до 2,5 кг. Плащ обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Он также не горит и защищает от высоких температур.

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