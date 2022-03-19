Разработана правительственная программа поддержки переселенцев и приютивших их - Зеленский

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Правительство работает над комплексом мер по помощи украинцам, которые вынуждены были покинуть дома из-за боевых действий. Уже есть контуры этой программы:

Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц, взрослых и детей. Государственная поддержка предоставления рабочих мест для них там, где они временно находятся, чтобы каждый человек и семья имели основу для жизни.

Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенных домов после завершения войны.

Третий, не менее важный компонент – помощь семьям, разместившим у себя людей с территории боевых действий, или временной оккупации.

Как минимум, они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня также Зеленский сообщил о перезагрузке работы таможни.

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